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حاكم دبي يتوجه بالتحية لمن ساهم إنسانياً في تخفيف آثار جائحة كورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 أبريل 2020

حاكم دبي يتوجه بالتحية لمن ساهم إنسانياً في تخفيف آثار جائحة كورونا

متابعات_ الخليج 365

توجه نائب رئيس الإمارات، رئيس الوزراء، حاكم دبي، الشيخ، محمد بن راشد آل مكتوم، بالتحية لكل من ساهم مع الحكومة في تخفيف آثار جائحة (أوفيد 19) .

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وقال آل مكتوم في تغريدة له بتويتر، "كل التحية لمن ساهم معنا إنسانياً  لتخفيف آثار الجائحة على الأسر المتضررة وفِي مساكن العمال .. بنك دبي الإسلامي .. وشركة إعمار .. وجمعية بيت الخير.. ودار البر.. ومؤسسة محمد بن راشد الإنسانية ..  و١٢ ألف متطوع .. وغيرهم الكثير" .

 

وأضاف "مكسبنا الحقيقي في هذه الأزمة هو قيمنا الانسانية النبيلة" .

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