الداخلية التركية: انتهاء فترة حظر التجول المفروض منذ 4 أيام في 31 ولاية

أعلنت وزارة الداخلية التركية، انتهاء فترة حظر التجول المفروض منذ منتصف ليل الأربعاء- الخميس في 31 ولاية، في إطار جهود مكافحة جائحة "كورونا".
ولفتت في بيان، إلى أنّ "المواطنين التزموا بدرجة عالية بإجراءات حظر التجوال المفروضة خلال الأيام الأربعة الماضية في 31 ولاية"، موضحةً أنّ "63 مليون و640 ألف شخص لزموا منازلهم طيلة فترة الحظر". وأشارت إلى "أنّها اتّخذت إجراءات قضائيّة أو إداريّة بحقّ 35 ألفًا و422 شخصًا خالفوا قواعد حظر التجول".
يُذكر أنّ مساء أمس الأحد، أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، أنّ "تركيا سجّلت 2357 إصابة بالفيروس، مقابل 3 آلاف و558 حالة شفاء، و99 حالة وفاة"، في أدنى معدّل للإصابات بـ"كورونا" منذ 20 يومًا.
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