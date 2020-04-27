بلدية مكسيكو تفرض وضع اقنعة في الاماكن العامة بمواجهة كورونا

فرضت رئيسة ​بلدية مكسيكو​ المدينة الضخمة التي يبلغ عدد سكانها 20 مليون نسمة وضع اقنعة في الاماكن العامة بدءا من الاثنين بهدف مكافحة انتشار وباء كوفيد-19.

وقالت كلوديا شينباوم في ​مؤتمر​ صحافي "هناك كثير من الناس كما يعلم الجميع قد يصابون دون ان تظهر لديهم اعراض وبالتالي من المهم تغطية الفم". واشارت الى ان من لا يمتثل لوضع القناع لن يعاقب لكنها شجعت بشدة سكان العاصمة المكسيكية على احترام التعليمات.

في شمال البلاد بات وضع الاقنعة امرا ضروريا منذ بداية نيسان في ولايات سونورا وتاماوليباس وكواويلا ونويفو ليون.

وتعتقد ​الحكومة​ ان ذروة الوباء في البلاد ستكون بين 8 و10 ايار.