الصحة المغربية: تسجيل حالتي وفاة و168 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

أعلن مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض في ​وزارة الصحة المغربية​ محمد اليوبي، "تسجيل 168 حالة إصابة مؤكّدة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الساعات الـ24 الأخيرة، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكّدة بالفيروس في المغرب إلى 4065 حالة".

وأوضح، في تصريح صحافي، أنّ "عدد الحالات الّتي تماثلت للشفاء من المرض حتّى الآن ارتفع إلى 593 حالة، بعد تماثل 56 حالة جديدة للشفاء، فيما بلغ عدد حالات الوفاة 161 بعد تسجيل حالتي وفاة جديدتين"، لافتًا إلى أنّ "عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي بلغ 23334 حالة". وأشار إلى أنّ "النسبة المئويّة للفتك، أي معدّل الهالكين بسبب المرض من بين مجموع الحالات المؤكّدة، هو 4 في المئة".