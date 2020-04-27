تسجيل 1018 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في ألمانيا و110 حالات وفاة

كشفت بيانات معهد "روبرت كوخ" للأمراض المعدية أنّ "عدد حالات الإصابة المؤكّدة بفيروس "كورونا" في ​ألمانيا​ زاد 1018 حالة، ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 155193". وأفاد بـ"ارتفاع عدد حالات الوفاة بالفيروس بمقدار 110 حالات، ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 5750 حالة".

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