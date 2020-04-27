هزة أرضية خفيفة بقوة 2.8 درجات شمال مدينة اللاذقية في البحر المتوسط

اعلن المركز الوطني للزلازل في ​سوريا​ عن تسجيل ​هزة أرضية​ خفيفة بقوة 2.8 درجات على مقياس ريختر وعمق 15 كم ​الساعة​ 03:51 على مسافة 36 كم شمال مدينة اللاذقية في ​البحر المتوسط​. إضغط للمزيد

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