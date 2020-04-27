1330 وفاة خلال أربع وعشرين ساعة في الولايات المتحدة جراء كورونا

سجّلت ​الولايات المتحدة​ الاميركية 1330 وفاة إضافية ب​فيروس كورونا​ المستجدّ خلال ​الساعات​ الأربع والعشرين الماضية، وفق أرقام نشرتها مساء الأحد جامعة جونز هوبكنز.

ويبلغ عدد الوفيّات في البلاد 54841، فضلا عن وجود 964937 إصابة مؤكّدة بالفيروس، حسب إحصاءات ​الجامعة​ التي تتّخذ بالتيمور مقرا.

وكان عدد الوفيّات الذي سُجّل في البلاد يوم الجمعة (1258) وهو الأدنى منذ نحو ثلاثة أسابيع.

يذكر بأن الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ قد وقع خطة مساعدة جديدة تبلغ قيمتها نحو 500 مليار ​دولار​ للتخفيف من أعباء الشركات و​المستشفيات​ والمؤسسات.