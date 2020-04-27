فتح اوتوستراد الناعمة وطريق تعلبايا وقطع السير عند مثلث الفاعور البقاع الغربي

أفادت ​غرفة التحكم المروري​ عن إعادة فتح اوتوستراد ​الناعمة​ باتجاه ​بيروت​ مع ازدحام مروري في المحلة. كما افادت عن فتح طريق تعلبايا بعد قطعها لبعض الوقت. بالمقابل، اعلنت عن قطع السير عند مثلث الفاعور في البقاع الغربي. وكان مسلسل إقفال الطرق وإشعال الإطارات والاحتجاجات في الشارع قد عاد مساء أمس في ظلّ الأوضاع الإقتصادية الصعبة وسعر صرف الدولار الذي يستمرّ في الإرتفاع.

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