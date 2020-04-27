عازار رحب بخيار العودة للمدارس: توافق على أن يكون شهر آب عطلة للتلامذة

رحّب الأمين العام للمدارس الكاثوليكية ​بطرس عازار​ بخيار العودة إلى الصفوف ضمن الإجراءات الوقائية المناسبة.

واشار في حديث صحفي الى "توافق على أن يكون شهر آب عطلة للتلامذة. لكن علينا مراجعة سيناريوات العودة"، موضحا أن "بحسب دراستنا، يمكن القول إننا سنكون قادرين على التعويض عن أيام التعطيل بمدة تراوح بين 8 و10 أسابيع، باستثناء مدارس المناطق التي سجلت أيام تعطيل أطول، وبالتالي لا مانع من إنجاز قسم من التعليم قبل شهر آب والقسم الثاني بعده، مع إمكانية الاستغناء عن شهادة البريفيه، وإجراء امتحانات مدرسية لباقي الصفوف للترفيع، ومن ثم إعطاء عطلة جديدة بين أواخر أيلول وتشرين الأول للاستراحة".

أما في يتعلق بالأقساط، فقد تمنى على الأهل "تقسيط ما تيسّر لتأمين رواتب المعلمين".