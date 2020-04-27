جميع الطرقات ضمن الشمال وبيروت وضواحيها سالكة وطرقات سعدنايل وتعلبايا والمرج مقطوعة

ذكرت "​غرفة التحكم المروري​" التابعة لقوى الأمن الداخلي، أنّ "جميع الطرقات ضمن منطقة ​الشمال​ سالكة، وجميع الطرقات ضمن ​بيروت​ وضواحيها سالكة، وأوتوستراد صور - صيدا - بيروت سالك".

وأفادت بـ"قطع السير على ​أوتوستراد الناعمة​ باتجاه بيروت، وبأنّ الطرقات المقطوعة ضمن نطاق ​البقاع​، هي: ​سعدنايل​، ​تعلبايا​ و​المرج​".

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