ذكرت "غرفة التحكم المروري" التابعة لقوى الأمن الداخلي، أنّ "جميع الطرقات ضمن منطقة الشمال سالكة، وجميع الطرقات ضمن بيروت وضواحيها سالكة، وأوتوستراد صور - صيدا - بيروت سالك".
وأفادت بـ"قطع السير على أوتوستراد الناعمة باتجاه بيروت، وبأنّ الطرقات المقطوعة ضمن نطاق البقاع، هي: سعدنايل، تعلبايا والمرج".
كانت هذه تفاصيل خبر جميع الطرقات ضمن الشمال وبيروت وضواحيها سالكة وطرقات سعدنايل وتعلبايا والمرج مقطوعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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