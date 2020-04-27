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شب حريق مساء يوم الأحد، بأحد المنازل بحي “الحداد” بمدينة طنجة، على حدود الطابق الأول للمنزل.
وحسب شهود عيان، لاحظ سكان البيت دخانا ينبعث من الطابق الأول للمنزل، فاستنجدوا بساكنة الحي.
وحسب نفس المصدر، فقد تدخل أحد سكان الحي لمعرفة مصدر الحريق بالمنزل، قبل أن يصاب بسبب تماس كهربائي كاد أن يودي بحياته.
وتمكنت عناصر الوقاية المدنية، من السيطرة على الحريق وتم نقل المصاب إلى المستشفى الجهوي محمد الخامس بطنجة، فيما فتحت السلطات الأمنية تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث.
كانت هذه تفاصيل خبر حريق في منزل بطنجة يخلق الرعب…إصابة شاب حاول المساعدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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