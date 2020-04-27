"سانا": غارة إسرائيلية في منطقة دمشق

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شن الطيران الحربي الإسرائيلي فجر اليوم، الإثنين، غارة في منطقة العاصمة السورية دمشق، وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" إن الدفاعات الجوية لجيش النظام تصدت "لعدوان إسرائيلي من فوق الأجواء اللبنانية وأسقطت عدداً من الصواريخ قبل الوصول لأهدافها في سماء محيط دمشق".

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