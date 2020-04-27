الجزائر: احتياطياتنا المثبتة من النفط تبلغ 10 مليارات برميل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 أبريل 2020

قال محمد عرقاب وزير الطاقة الجزائرى، إن احتياطيات الجزائر المثبتة من النفط تبلغ حاليا 1.34 مليون طن أو عشرة مليارات برميل.



وقال عرقاب أيضا للإذاعة الرسمية إن الجزائر، العضو فى أوبك، يملك احتياطيات مثبتة من الغاز الطبيعى تقدر بنحو 2.36 مليار متر مكعب. ويعد الجزائر موردا رئيسيا للغاز لأوروبا.

Advertisements

وتراجع إنتاج وصادرات الجزائر من النفط والغاز فى السنوات الأخيرة بسبب تزايد الاستهلاك المحلى وقلة الاستثمار الأجنبى مما أثر بشكل كبير على عائدات الطاقة التى تمثل المصدر الرئيسى لمالية الدولة.

وفى محاولة لوقف هذا الاتجاه وافقت الحكومة أواخر العام الماضى على قانون للطاقة يعرض شروطا تعاقدية جذابة على المستثمرين الأجانب تشمل حوافز ضريبية.

ووقعت شركة سوناطراك الحكومية للطاقة على عدة مذكرات تفاهم هذا العام مع شركات نفط كبيرة من بينها إكسون موبيل.

وقال عرقاب إن الهدف من هذه الشراكة مع الشركات الكبيرة الحفاظ على حصة الجزائر فى الأسواق الخارجية وزيادة قدرتها على الانتاج.