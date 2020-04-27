فيروس كورونا: إيطاليا تخطط لتخفيف إجراءات الإغلاق

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EPA فرضت إيطاليا قيودا صارمة قبل سبعة أسابيع، للحد من انتشار فيروس كورونا

كشفت إيطاليا عن خطط لتخفيف القيود الصارمة، المفروضة منذ سبعة أسابيع للحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك بالتزامن مع تسجيل أقل حصيلة يومية للوفيات منذ منتصف مارس/ آذار الماضي.

وقال رئيس الوزراء، جوزيبي كونتي، إن القيود سيتم تخفيفها اعتبارا من الرابع من مايو/ أيار المقبل، مع السماح للأشخاص بزيارة أقاربهم بأعداد صغيرة، على أن يلتزموا بلبس الأقنعة.

وسيتم إعادة فتح المتنزهات، لكن المدارس لن تستأنف الدراسة حتى سبتمبر/ أيلول القادم. وسجلت إيطاليا 26644 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس التاجي، وهي أعلى حصيلة رسمية في أوروبا.

وسجلت البلاد 260 حالة وفاة جديدة أمس الأحد، وهو أدنى رقم يومي منذ 14 مارس/ آذار. وبلغ إجمالي الإصابات المؤكدة بالوباء في إيطاليا 197675 حالة، وفقا لبيانات من جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، التي تتعقب المرض عالميا.

ويشهد عدد حالات الإصابة انخفاضا، وتعتقد السلطات الآن أن معدل العدوى في إيطاليا - عدد الأشخاص الذين تنتقل إليهم العدوى من الشخص المصاب بالفيروس - منخفض بما يكفي لتبرير تخفيف القيود بشكل حذر.

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ماذا تتضمن خطط تخفيف الإغلاق ؟

في حديث على شاشة التلفزيون، أوضح كونتي كيف ستبدأ البلاد "المرحلة الثانية" من تخفيف الإغلاق، الذي تسبب فيه الوباء.

وتشمل الإجراءات ما يلي:

سيُسمح للأشخاص بالتنقل في مناطقهم، ولكن ليس بين مناطق مختلفة.

من المقرر استئناف طقوس الجنازات، لكن بحضور 15 شخصا كحد أقصى، ومن الأفضل أن تجري في الهواء الطلق.

يمكن للرياضيين الأفراد استئناف التدريب، ويمكن للأشخاص ممارسة الرياضة ليس فقط في محيط منازلهم، ولكن في مناطق أوسع.

ستتم إعادة فتح الحانات والمطاعم لتقديم الوجبات الجاهزة، اعتبارا من الرابع من مايو/ أيار - وليس خدمة التوصيل فقط كما هو الحال الآن - ولكن يجب استهلاك الطعام في المنزل أو في المكتب.

من المتوقع إعادة فتح محال مصففي الشعر وصالونات التجميل و خدمة تناول الطعام في الحانات والمطاعم، اعتبارا من الأول من يونيو/ حزيران.

سيتم إعادة فتح المزيد من متاجر البيع بالتجزئة، التي لم تفتح بالفعل بموجب إجراءات التخفيف الأولى، في 18 من مايو/ أيار جنبا إلى جنب مع المتاحف والمكتبات.

ستتمكن الفرق الرياضية أيضا من إجراء تدريب جماعي، اعتبارا من 18 من مايو/ أيار.

ولم يصدر إعلان بشأن إمكانية استئناف الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم، حتى ولو من دون جمهور.

Reuters طالب رئيس الوزراء الإيطالي مواطنيه بالإبقاء على إجراءات التباعد الاجتماعي

وشدد رئيس الوزراء الإيطالي على ضرورة أن تستمر إجراءات التباعد الاجتماعي لأشهر قادمة، وقال إن الشعائر الكنسية ستظل محظورة. وحث الناس على الابتعاد مسافة متر واحد عن بعضهم البعض.

وقال كونتي: "إذا لم نحترم الاحتياطات سيرتفع المنحنى مجددا، ستزداد الوفيات، وسوف يتعرض اقتصادنا لأضرار لا يمكن إصلاحها. إذا كنت تحب إيطاليا حافظ على مسافة (بينك وبين الآخرين)".

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