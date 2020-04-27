بلدية مكسيكو تفرض وضع اقنعة في الاماكن العامة بمواجهة كورونا

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مكسيكو: فرضت رئيسة بلدية مكسيكو المدينة الضخمة التي يبلغ عدد سكانها 20 مليون نسمة وضع اقنعة في الاماكن العامة بدءا من الاثنين بهدف مكافحة انتشار وباء كوفيد-19.

وقالت كلوديا شينباوم في مؤتمر صحافي "هناك كثير من الناس كما يعلم الجميع قد يصابون دون ان تظهر لديهم اعراض وبالتالي من المهم تغطية الفم".

واشارت الى ان من لا يمتثل لوضع القناع لن يعاقب لكنها شجعت بشدة سكان العاصمة المكسيكية على احترام التعليمات.

في شمال البلاد بات وضع الاقنعة امرا ضروريا منذ بداية نيسان/ابريل في ولايات سونورا وتاماوليباس وكواويلا ونويفو ليون.

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وتعتقد الحكومة ان ذروة الوباء في البلاد ستكون بين 8 و10 ايار/مايو.

ووفقا لاحدث الارقام الرسمية الصادرة السبت سجلت المكسيك 13842 اصابة بفيروس كورونا فضلا عن 1305 وفيات.

إحصائيات إنتشار فيروس كورونا في المكسيك

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