1330 وفاة جديدة في الولايات المتحدة جراء كورونا

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واشنطن: سجّلت الولايات المتحدة 1330 وفاة إضافية بفيروس كورونا المستجدّ خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وفق أرقام نشرتها مساء الأحد جامعة جونز هوبكنز.

ويبلغ عدد الوفيّات في البلاد 54841، فضلا عن وجود 964937 إصابة مؤكّدة بالفيروس، حسب إحصاءات الجامعة التي تتّخذ بالتيمور مقرا.

وكان عدد الوفيّات الذي سُجّل في البلاد يوم الجمعة (1258) الأدنى منذ نحو ثلاثة أسابيع.

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ووقّع الرئيس دونالد ترمب خطة مساعدة جديدة تبلغ قيمتها نحو 500 مليار دولار للتخفيف من أعباء الشركات والمستشفيات.

إحصائيات إنتشار فيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية

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