بؤرة خفافيش.. تشكيل لجنة معاينة لمنزل مهجور في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

قرر اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، تشكيل لجنة من مجلس مدينة شبين القناطر، بالتعاون مع مديرية الطب البيطري، لمعاينة منزل مهجور، بقرية نوب طحا، التابعة للوحدة المحلية بالقشيش، عثر بداخله على بؤرة ثانية للخفافيش، بعد ظهورها في قرية الحزانية بالمدينة، تمهيدا للقضاء عليها، ورش وتطهير العقار بالمبيدات بعد غلق نوافذه تماما.

وقال غريب أحمد رئيس مجلس مدينة شبين القناطر، إنه تلقى بلاغا، من الأهالي، بظهور بعض الخفافيش بقرية نوب طحا داخل منزل مهجور منذ 10 سنوات، مشيرًا إلى أنه لاداعي للقلق وأن الخفافيش تتخذ المكان المهجور كموطن لها مثلما حدث في قرية الحزانية.

وأوضح "غريب"، أن جميع المعاينات التي جرت خلال الفترة الماضية من قبل وزارة الزراعة، ومركز البحوث، والطب البيطري، أثبتت أن هذه الخفافيش من نوع أكلة الفاكهة، وليست من الأنواع الأخرى التي قد يربط البعض بينها وبين فيروس كورونا.

كانت قد شهدت قرية الحزانية بشبين القناطر، منذ أسبوع، ظهور بؤرة الخفافيش، داخل منزل مهجور ومكون من خمسة طوابق، عبارة عن بدروم وأرضي وثلاثة طوابق، وتبين من المعاينة وجود أعداد من الخفافيش (آكلة الفاكهة) ومتمركزة فى الطابقين الثاني والثالث علوي.