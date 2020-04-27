انتهاء حظر التجول الواسع في تركيا بعد أربعة أيام من فرضه

محمد اسماعيل - القاهرة - اسطنبول - (د ب أ):

انتهي بعد منتصف ليل الأحد حظر التجول الذي فرض في تركيا لمدة 4 ايام وسمح للناس بمغادرة منازلهم مرة أخرى في العاصمة اسطنبول و 30 مدينة ومحافظة أخرى.

وكانت القيود، الرامية إلى وقف انتشار فيروس كورونا المستجد، قد فرضت منذ يوم الخميس الماضي، الذي كان عطلة رسمية في تركيا.

وكانت المتاجر تعمل لمدة نصف يوم يومي الخميس والجمعة، ولكن كان على السكان البقاء في منازلهم بشكل كامل خلال عطلات نهاية الأسبوع، مع استثناءات قليلة.

وخلال شهر رمضان، الذي بدأ يوم الجمعة، تم حظر الإفطار في مجموعات.

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وفرضت السلطات التركية حظر تجول واسع النطاق في عطلات نهاية الأسبوع في 31 مدينة ومقاطعة على مدار ثلاثة أسابيع.

وأعلن وزير الصحة فخر الدين قوجة مساء الأحد عبر تويتر أنه ثبت اصابة 2357 شخصًا بالفيروس ووفاة 99 شخصًا يوم السبت.

وسجلت تركيا إجمالا حتى الآن حوالي 110 آلاف اصابة وحوالي 2800 حالة وفاة.