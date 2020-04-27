الجنايات تستكمل محاكمة 9 متهمين في "أحداث عنف أطفيح" اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:
تستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بطره، اليوم الإثنين، إعادة محاكمة 9 متهمين بالتورط في أحداث العنف التي شهدتها مدينة أطفيح، في اغسطس 2013.
وكانت محكمة جنايات الجيزة، قضت عام 2017، بمعاقبة 3 متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات، كما عاقبت 5 متهمين هاربين بالسجن المشدد 15 عاما.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم استعراض القوة والتلويح بالعنف، وحيازة أسلحة غير مرخصة، ومقاومة السلطات، وتكدير السلم العام، والانضمام إلى جماعة إرهابية محظورة.
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