حقيقة إصابة 20 طبيبا وممرضا بكورونا في مستشفى كفر الشيخ (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:
نفى الدكتور لطفي عبد السميع صقر، مدير عام مستشفى كفر الشيخ العام، ما تم تداوله على صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بإصابة 20 طبيب وممرضة بالمستشفى، بفيروس كورونا، نتيجة اختلاطهم لحالة مصابة من العاملين بالمستشفى.
وأكد مدير عام مستشفى كفر الشيخ العام خلال فيديو نشره على حسابه الشخصي على موقع "فيس بوك"، أن المستشفى تخذ الإجراءات الاحتياطية، مشيرا إلى أن أحد أفراد الأمن حينما أشتبه فيه الأطباء بإصابته بفيروس كورونا، أجروا له مسحا طبيا.
وقال عبد السميع إنه وفقًا لحالة الخوف التي أنتابت طاقم التمريض المخالط، أرسلت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة في كفر الشيخ، فرق أختبار لأخذ عينات منهم، وجميع نتائج تحاليل العينات أثبتت سلبيتها، فيما جرى أخذ عينات من 4 أخرين منهم لم يجرى أخذها معهم، من أجل تحليلها.
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