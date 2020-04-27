محمد اسماعيل - القاهرة - انطلقت مؤخرًا منصة elhup plateform على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، والمنصة تحمل الطابع الشبابي وتهتم بالمنوعات وأخبار نجوم الفن والرياضة والمقاطع الكوميدية الساخرة. كما تعمل على ابتكار محتوي ترفيهي للتسلية مرتبط بعادات المصريين خلال حظر التنقل بسبب فيروس كورونا، وكيف يقضي نجوم ومشاهير الفن والرياضة أوقاتهم في مصر وخارجها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شبابية ساخرة.. انطلاق منصة elhup لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.