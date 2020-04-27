أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أنه قد تقرر برمجة عطلة في الفترة الممتدة من 27 أبريل إلى 3 ماي 2020.
ويأتي هذا القرار، وفق بلاغ للوزارة، صدر قبل قليل، في ظل تمديد الحجر الصحي ببلادنا إلى غاية 20 ماي 2020 ومن أجل “تمكين التلاميذ والطلبة والمتدربين من أخذ قسط من الراحة وتجديد نشاطهم الذهني والجسدي، وذلك بعد المجهودات الجبارة التي بذلها كافة الأطر التربوية والجامعية والإدارية والمكونون من أجل ضمان الاستمرارية البيداغوجية منذ 16 مارس 2020 وكذا الانضباط الذي أبان عنه التلاميذ والطلبة والمتدربون من خلال متابعة دروسهم عن بعد بشكل مسترسل، فضلا عن الانخراط المسؤول للأسر في تأطير ومواكبة بناتها وأبنائها”، يقول البلاغ.
وأوصت الوزارة التلاميذ والطلبة والمتدربين بالتقيد بالتدابير الوقائية وتوجيهات الحجر الصحي الصادرة عن السلطات العمومية، خاصة البقاء في المنازل وتجنب السفر أو القيام بأي أنشطة ترفيهية أو رياضية خارج منازلهم.
كانت هذه تفاصيل خبر ابتداء من اليوم وإلى غاية 3 ماي..وزارة التربية الوطنية تعلن عن عطلة دراسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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