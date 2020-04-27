جنوب إفريقيا تفرض حظرا للتجول مطلع مايو مع ارتفاع إصابات كورونا

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 4:28 صباحًا, 27 أبريل 2020 م المناطق - وكالات قررت جمهورية جنوب إفريقيا فرض حظر للتجول ابتداءً من مطلع الشهر المقبل، في الوقت الذي تعتزم فيه السماح بعودة محدودة للقوى العاملة في قطاعات الاقتصاد الذي يتجه إلى التوقف بشكل فعلي بسبب حالة الإغلاق للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأعلن وزير الصحة الجنوب إفريقي زويلي مخيزي اليوم، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في بلاده إلى 4546 حالةً، وتسجيل ثماني وفيات أخرى، مما رفع عدد الوفيات إلى 87، مع تسجيل 1473 حالة شفاء.

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