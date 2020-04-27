شكرا لقرائتكم خبر عن في واقعة مفجعة.. مقتل طفلين طعنًا بلندن والان نبدء بالتفاصيل

بدأت الشرطة البريطانية تحقيقا في جريمة قتل طفلين طعنا حتى الموت في منزل بشرقي لندن مساء الأحد. وأعلنت شرطة العاصمة البريطانية في بيان أن طفلة عمرها عام واحد توفيت في منزل في إلفورد، فيما توفى صبي عمره ثلاث سنوات في وقت لاحق بمستشفى. كما تم نقل رجل يبلغ من العمر 40 عاما إلى المستشفى مصابًا بسكين. وقال بيان الشرطة إنه يعتقد أن الثلاثة يعرفون بعضهم البعض و "في هذه المرحلة المبكرة لا تبحث الشرطة عن أي شخص آخر فيما يتعلق بهذا الحادث".

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