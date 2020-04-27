شكرا لقرائتكم خبر عن وثائق: «الملالي» يشددون القمع.. واعتقال من يسرب معلومات «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

يمر النظام الإيراني بتخبّط كبير في قراراته بعد فقده السيطرة على غضب المواطنين المتضررين من انتشار جائحة «كورونا» على نحو واسع في البلاد، ما دفع سلطات النظام القمعي لاعتقال مَن يحتج أو يسرّب معلومات أو أرقامًا حقيقية تكشف تعمّد السلطات الرسمية إخفاء حجم الكارثة.

ونشرت لجنة الأمن ومكافحة الإرهاب التابعة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية وثيقة عن انتشار «كورونا» في العاصمة طهران، إضافة إلى وثائق سرية لقوى الأمن الداخلي التابعة لولاية الفقيه ترصد انتفاضة محتملة للإيرانيين خلال أيام ردًا على إهمال الحكومة ونظام الملالي وترك أغلب أبناء الشعب فريسة للوباء القاتل ينهش بهم.

قمع وبطش

الوثيقة الأولى التي لا تقبل الجدل في انتشار «كورونا» في طهران تؤكد أن قوى الأمن الداخلي القمعية في مساء الأربعاء 22 من أبريل الجاري، أرسلت سريعًا وحدة إلى حي «نارمك» في شمال شرق العاصمة لمواجهة تجمع واحتجاج للمواطنين.

وكانت المعارضة الإيرانية مريم رجوي قد حذرت في الخامس من أبريل ذاته من أن قرار النظام الإيراني الإجرامي لإعادة المواطنين إلى وظائفهم سيؤدي إلى أعداد لا تحصى من الضحايا.

ورصدت الوثيقة الثانية رد الفعل المخيف لقوى الأمن الداخلي القمعية في مدينة «شيراز» التي تُعدّ مركزًا لمحافظة فارس وسادس أكبر مدينة في إيران، إذ صدرت أوامر لحضور كثيف للوحدات يوم الجمعة 17 أبريل للتعامل مع قضية كسر نوافذ البنوك ببنادق الصيد.

وأشارت الوثيقة الثالثة إلى انتشار شعارات في حي «نارمك» في طهران ضد المرشد خامنئي مساء السبت 18 أبريل، وتوجيهات القيادة العليا لقوى الأمن الداخلي القمعية بالتوجه إلى الساحة لوقف السب والشتم ضد نظام الملالي.

وتضمنت الوثيقة الرابعة ملصقات كُتب عليها شعار «الموت لخامنئي» وانتشرت في نارمك بطهران يوم الأحد 18 أبريل، ما دفع القيادة العليا لقوى الأمن الداخلي للمطالبة بإزالتها فورًا.

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وجاء في الوثيقة الخامسة أنه تم توزيع منشورات ليلية في «ملارد» التي تقع غرب طهران، تندد بقمع وبطش نظام الملالي بالمواطنين وتطالبه بالرحيل.

وقالت لجنة الأمن ومكافحة الإرهاب التابعة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية إنه تم اعتقال العشرات من الشباب «الشجعان والمنتفضين» في المناطق التي تضمنتها الوثائق التي تم تسريبها.

بدورها، اتهمت الولايات المتحدة النظام الإيراني بالتلاعب بصحة الشعب عبر اضطهاد وملاحقة وإسكات أي مسؤول صحي يكشف حقائق الأرقام حول الإصابات بفيروس كورونا في البلاد.

وأشارت الخارجية الأمريكية عبر حسابها على «تويتر» مساء «السبت» بالفارسية إلى أن طهران تحاول إسكات كل مسؤول لا يروّج «بروباغندا» النظام حول الوباء.

كما اتهمت طهران بالكذب بشأن الأرقام الحقيقية فيما يتعلق بالفيروس.

ولفتت إلى أن النظام الإيراني بعد أن اعتقل أكثر من 100 شخص حاولوا كشف الحقائق في هذا المجال، انتقل الآن إلى ملاحقة مسؤولي الصحة والمفكرين وغيرهم من المسؤولين المحليين الذين يحاربون الوباء، والأرقام المغلوطة التي تروج لها السلطة.

كما ذكرت الخارجية الأمريكية بعض الأسماء والمسؤولين الذين إما استقالوا أو تمت إقالتهم جراء حديثهم عن أرقام فعلية للمصابين في البلاد، أو تحديهم السلطات للكشف عن الأرقام الحقيقية.