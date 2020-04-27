قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، إن المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية، ترفضان بشدة أن تتحول مصلحة الشعب اليمني التي كفلها اتفاق الرياض إلى مزايدات.

وكتب الجبير - في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الإثنين - قائلا: "أكدت المملكة ومعها شقيقتها دولة الإمارات أنه تجب العودة إلى الوضع السابق، نرفض بشدة أن تتحول مصلحة الشعب اليمني الشقيق التي كفلها (اتفاق الرياض) المدعوم دولياً إلى مزايدات بالمواقف وتحركات تعطل تحقيق الفرص الإيجابية للعيش بأمان واستقرار في أنحاء هذا البلد العزيز".

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، أعلن ضرورة عودة الأوضاع إلى سابق وضعها، إثر إعلان حالة الطوارئ من جانب المجلس الانتقالي عبر بيانه الأخير وما ترتب عليه من تطورات للأحداث في العاصمة المؤقتة (عدن) وبعض المحافظات الجنوبية باليمن.

وأكد التحالف العربي - في بيان اليوم الإثنين - ضرورة إلغاء أي خطوة تخالف اتفاق الرياض والعمل على التعجيل بتنفيذه، مشيراً إلى الترحيب الدولي الواسع والدعم المباشر من الأمم المتحدة.