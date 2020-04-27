سعر الدولار في السودان اليوم الأحد 26 أبريل

واصل الجنيه السوداني تعافيه أمام الدولار في السوق الموازية، اليوم الأحد، بينما استقر الدولار على شاشة البنك المركزي السوداني عند 55 جنيها للشراء و55.27 جنيه للبيع.

واستقر متوسط صرف الدولار في السوق الموازية مسجلا 110 جنيهات، وفق وسائل إعلام محلية.

يأتي ذلك وسط توقعات بأن تقوم السلطات بحملات مكثفة على تجار العملة وفرض عقوبات جديدة صارمة، وفق وسائل إعلام محلية.

وأعلنت لجنة الطوارئ الاقتصادية في السودان إلغاء جميع الإعفاءات الجمركية الممنوحة في العهود السابقة، كما قررت إنشاء بورصة للذهب.

Advertisements

وفي وقت تتصاعد الإصابات بشكل ملحوظ، حيث سجل أول أيام رمضان 39 حالة جديدة وهو أكبر رقم منذ بداية انتشار الفيروس، أغلق السودان أسواقا رئيسية وفرض عزلا شاملا على عاصمته الخرطوم في إطار الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا.

سعر الإسترليني واليورو

وسجل اليورو 59.54 جنيه للشراء و59.85 جنيه للبيع والجنيه الإسترليني 67.99 جنيه للشراء و68.33 جنيه للبيع، وفقا لشاشة بنك السودان المركزي.

وفي السوق السوداء، سجل اليورو نحو 122 جنيها، وسجل الجنيه الإسترليني نحو 139 جنيها.

سعر الريال والدرهم والدينار

وسجل الريال السعودي 14.65 جنيه للشراء و14.61 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي 14.69 جنيه للشراء و15.04 جنيه للبيع، بينما سجل الدينار الكويتي 175.43 جنيه للشراء و176.31 جنيه للبيع، وفقا لبنك السودان المركزي.

وفي السوق السوداء، سجل الريال السعودي 29.30 جنيه، وارتفع الدرهم الإماراتي عند 31 جنيها، كما سجل الدينار الكويتي 249 جنيها.