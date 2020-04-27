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ترامب ينفي عزمه إقالة وزير الصحة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 أبريل 2020

رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأحد تقارير قالت إنه يعتزم إقالة وزير الصحة والخدمات الإنسانية أليكس أزار قائلا إنه يؤدي" عملا ممتازا".

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وكانت صحيفتا وول ستريت جورنال وبوليتيكو قد ذكرتا يوم السبت إن إدارة ترامب تفكر في تغيير أزار بسبب أخطاء في طريقة معالجة جائحة فيروس .

وقال ترامب على تويتر " التقارير التي قالت إنني سأقيل وزير الصحة أليكس أزار أنباء كاذبة.

"أليكس يؤدي عملا ممتازا". وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن ستة أشخاص على دراية بالمناقشات إن خيبة الأمل في أزار تزيد لكن الإدارة تحجم عن إجراء تغييرات كبيرة في الوقت الذي تسعى فيه البلاد لوقف الفيروس الذي أودى بحياة أكثر من 53 ألف شخص في الولايات المتحدة وأصاب نحو مليون آخرين.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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