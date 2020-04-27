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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ترامب ينفي عزمه إقالة وزير الصحة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 أبريل 2020
رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأحد تقارير قالت إنه يعتزم إقالة وزير الصحة والخدمات الإنسانية أليكس أزار قائلا إنه يؤدي" عملا ممتازا".
وكانت صحيفتا وول ستريت جورنال وبوليتيكو قد ذكرتا يوم السبت إن إدارة ترامب تفكر في تغيير أزار بسبب أخطاء في طريقة معالجة جائحة فيروس كورونا.
وقال ترامب على تويتر " التقارير التي قالت إنني سأقيل وزير الصحة أليكس أزار أنباء كاذبة.
"أليكس يؤدي عملا ممتازا". وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن ستة أشخاص على دراية بالمناقشات إن خيبة الأمل في أزار تزيد لكن الإدارة تحجم عن إجراء تغييرات كبيرة في الوقت الذي تسعى فيه البلاد لوقف الفيروس الذي أودى بحياة أكثر من 53 ألف شخص في الولايات المتحدة وأصاب نحو مليون آخرين.
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