شكرا لقرائتكم خبر عن 9 قوانين وافق عليها البرلمان نهائيا.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال خلال جلسته الأربعاء الماضى، على تسعة مشروعات قوانين كان قد وافق عليها فى المجموع نداءً بالاسم بأغلبية 406 نواب بنسبة أكبر من ثلثى عدد الأعضاء.

1- مشروع قانون بفتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة للعام المالى 2019-2020، بقيمة 10 مليارات جنيه.

2- مشرو ع قانون مقدّم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

3- مشروع القانون بشأن زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التى تقررت بدء من 1/7/2006، ولم تضم إلى الأجر الأساسى فى تاريخ استحقاق المعاش، والخاص بضم العلاوات الخمس المستحقة لأصحاب المعاشات، والذى يأتى فى إطار جهود الدولة لتحسين أحوال أصحاب المعاشات وتحقيق المساواة بينهم، وبناء على توجيهات رئيس الجمهورية بصرف العلاوات الخمس.

4- مشروع قانون بشأن القواعد المالية لمواجهة تداعيات كورونا.

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5- مشروع قانون بتنظيم الأوضاع الخاصة لنواب المحافظين.

6- مشروع قانون الضريبة على الدخل.

7- مشروع قانون بتعديل قانون الطوارئ.

8- مشروع قانون بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر.

9- مشروع قانون بشأن تقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافى للعاملين.