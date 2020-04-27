السعودية.. "واس" ترصد جهود الأمن في جدة أثناء فترة الحظر



تابعت وكالة الأنباء السعودية" واس " ما تقوم به الجهات الأمنية المختلفة أثناء تأديتهم واجبهم الأمني خلال ساعات منع التجول ، في سبيل التقيد بالإجراءات الوقائية للحد من جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، والبقاء في المنازل للحفاظ على صحة وسلامة الجميع من مواطنين ومقيمين في صور معبرة لرجال الأمن وهم يتناولون إفطارهم الرمضاني في ميدان العمل ، ليواصلوا على إثر ذلك عملهم الأمني من خلال مراكز الضبط المنتشرة في مختلف طرق وشوارع ومداخل المحافظة

الطرقات الرئيسة والميادين العامة ومداخل الأحياء في محافظة جدة ، وهي خالية من المركبات والمارة وسط الالتزام بأمر منع التجول الذي بدأت الجهات الأمنية في تطبيقه عند الساعة الخامسة من مساء مطلع شهر رمضان ، وتواجد رجال الأمن من مختلف القطاعات في مختلف المواقع والنقاط الأمنية المكلفة بتطبيق النظام .وجسدت الجهود المبذولة والعمل الدؤوب لرجال الأمن ، التفاني في خدمة الوطن وعظم المسؤولية في الحفاظ على أمنه واستقراره ، والحفاظ على أرواح الجميع ، وذلك من خلال العمل على ضبط الحركة المرورية ومنع التجول خارج أوقات السماح ، انطلاقاً مما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده من اهتمام كبير وحرص بالغ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين ووقايتهم من خطر انتشار فيروس كورونا. كما أثنى رجال الأمن على تجاوب المواطنين والمقيمين واتباعهم التعليمات الخاصة بالحد من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد ، وحرصهم على عدم التزاحم في أماكن البيع والشراء الخاصة بالمنتجات الغذائية التي يكثر الإقبال عليها .