حاكم نيويورك يكشف عن خطته لاستئناف بعض الأنشطة الصناعية

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وأشار كومو إلى أن هذا الأمر سيتم في مرحلة أولى بشمال الولاية الأميركية وليس في مدينة نيويورك، مضيفا أن الأمر “سيكون أكثر تعقيدا” في جنوب نيويورك حيث العاصمة الاقتصادية للبلاد.
ويعتبر استئناف بعض الأنشطة الصناعية والبناء أول مرحلة في خطة إعادة تشغيل اقتصاد الولاية، يعقبها بأسبوعين على الأقل بدء المرحلة الثانية، والتي تتضمن عودة أنشطة تجارية أخرى وإدارات، وذلك لضمان عدم حصول طفرة في العدوى مرة أخرى.
واشترط كومو تراجع عدد المصابين الموجودين في المستشفيات وصولا إلى 15 مايو، لاتخاذ هذا الإجراء.
وقال الحاكم إنه لا يمكن إقرار معاودة النشاط الاقتصادي في شكل واسع إلا مع عودة نشاط المدارس، وذلك حتى يتسنى لأولياء التلاميذ الذهاب إلى عملهم.
ولم يتخذ قرار نهائي حول المؤسسات التعليمية على مستوى الولاية، رغم إعلان رئيس بلدية نيويورك بيل دي بلاسيو إلغاء نهاية العام الدراسي.
وأضاف أندرو كومو أن عدة مدارس تبحث حاليا إمكان فتح أبوابها خلال الصيف من أجل “تعويض جزء من الوقت الضائع”.
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