الأطر الصحية بمستشفى محمد الخامس في طنجة تحتج بسبب وجبة الفطور

أفاد مصدر نقابي بقطاع الصحة، أن مستشفى محمد الخامس الجهوي بطنجة، شهد، اليوم الأحد، حالة غليان واحتجاج في صفوف الصحية والتمريضية بقسم كوفيد-19.

وذكر المصدر ذاته، أن الإحتجاج على إدارة المستشفى جاء تعبيرا على “رفض وجبات الفطور المقدمة في أولى أيام رمضان”، وتطور الأمر إلى امتناع الأطر الصحية والتمريضية عن أكل الوجبة المقدمة لهم.

يذكر أن مدينة طنجة شهدت أكبر إصابات (360 إصابة) بفيروس كورونا المستجد.