العرائش..إصابة ممرضة ومسؤولة إدارية في مصنع تصبير السمك بـ”كوفيد19″

أكد مصدر طبي، اليوم الأحد، بالعرائش، إصابة ممرضة تشتغل في القطاع الخاص، ومسؤولة إدارية في مصنع تصبير السمك.
وكشف المصدر ذاته لـ “اليوم24″ أنه تم أمس السبت، إخضاع 10 حالات يشتبه في إصابتهم بـ”كوفيد19” ، إلى التحاليل المخبرية، بمستشفى للامريم. تأكد منها إصابة ممرضة ومسؤولة إدارية بمصنع السمك، فيما نتيجة الحالات الثمانية الباقية سلبية.
وأضاف المصدر ذاته، أن حالة المصابتين مستقرة وتتواجدان في وحدة العزل الخاصة بمرضى كورونا.
وارتفع إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا في إقليم العرائش، إلى 92 إصابة مؤكدة، من بينها ما يقارب 70 حالة من مخالطي عاملة مصنع تصبير السمك.
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