حصيلة الموقوفين بسبب خرق الطوارئ تتخطى 75 ألف شخص 3795 منهم في 24 ساعة

أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني، مساء اليوم الأحد، حصيلة جديدة لأعداد الموقوفين بسبب خرق حالة الطوارئ الصحية.

وقالت المديرية، إن عدد الموقوفين بسبب خرق حالة الطوارئ الصحية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 3795 شخصا، تم إيداع 1910 منهم تحت الحراسة النظرية

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وحسب المصدر ذاته، فقد بلغ إجمالي الأشخاص المضبوطين منذ بدء حالة الطوارئ 72.685 شخصا، بينهم 38.842 تم وضعهم تحت الحراسة النظرية وتقديمهم أمام النيابة العامة.

ولا زالت ولاية الدار البيضاء تتصدر ترتيب الجهات حسب أعداد الموقوفين بسبب خرق حاك الطوارئ الصحية، حيث بلغ مجموع موقوفيها 9709 شخص، تليها ولاية أمن الرباط بتسجيل 9406 موقوف، ثم ولاية أمن القنيطرة بـ7936 موقوف، كما أن الحسيمة لا زالت تسجل أدنى عدد من الموقوفين، حيث سجل الأمن الجهوي بالحسيمة ما مجموعه 263 موقوف.

يشار إلى أن هؤلاء الموقوفين، جرى ضبطهم بسبب عدم الامتثال وخرق إجراءات حالة الطوارئ، وعدم تنفيذ أشغال أمرت بها السلطات العامة، أو التجمهر والعصيان، والتحريض عليهما، وعدم الالتزام بالتقييدات الخاصة بالتنقل الاستثنائي وعدم حمل الوثيقة الرسمية المبررة لذلك.