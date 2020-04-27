فقدان أربعة بحارة مغاربة في عرض المتوسط والحرس المدني الإسباني يعثر على بقايا قاربهم

مأساة جديدة في مياه المتوسط هذا الأسبوع، بعد فقدان أثر أربعة بحارة مغاربة، فشلت البحرية المغربية والإسبانية في الوصول إليهم.

ونقلت وسائل إعلام إسبانية، اليوم الأحد، أن البحرية الإسبانية تلقت إنذارا من المغرب، يشير إلى فقدان أثر قارب صيد صغير، يقل أربعة بحارة مغاربة، منذ يوم الأربعاء الماضي.

وأوضحت ذات المصادر، أن سفينة تجارية إسبانية، عثرت هذا الأسبوع على بقايا القارب المغربي، وهو الحدث الذي جعل المغرب يصدر من جديد إشعارا للإنقاذ البحري، من أجل الوصول للصيادين الأربعة.

وتضيف ذات المصادر، أن سفينة أخرى عثرت على جزء آخر من القارب المغربي، ما استدعى تدخل فرقة الغواصين قرب مدينة سبتة المحتلة، إلا أنها لم تعثر إلا على باقي أنقاض القارب، دون أن تتمكن من الوصول للصيادين الأربعة.

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وتقول البحرية الإسبانية، إن القارب المغربي أخذته التيارات البحرية إلى مدينة سبتة، وكان متجها نحو جبل طارق.

وفي غياب معطيات إضافية، لا زالت البحرية الإسبانية تحاول الوصول إلى الصيادين المغاربة الأربعة الذين فقد أثرهم في عرض المتوسط، في الوقت الذي لا زالت عائلاتهم في المغرب، تنتظر جديدا عنهم، بعدما أضيفت مأساة فقدان أقاربهم إلى ما تعيشه البلاد في ظل هذه الجائحة، وتزامنها مع بداية شهر رمضان.