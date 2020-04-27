صراع بين عائلتين ينتهي بجريمة قتل في ثاني أيام رمضان..شاب يرمي والد غريمه بـ “ياجورة”!

انتهى خصام بين عائلتين في منطقة ليساسفة 2 في مدينة الدار البيضاء، اليوم الأحد، بمقتل رجل مسن بعدما أجهز عليه أحد أطراف الصراع بقطعة أسمنت “ياجورة”، رماها عليه من سطح المنزل.

وحسب المعلومات التي توصل بها “اليوم 24″، فإن الخصام اندلع بين شابين قبل أن يتطور إلى مشادات بين أفراد العائلتين، مما دفع شابا إلى رشق والد الآخر بآجور إسمنتي، أرداه قتيلا على الفور.

الحادثة حولت حي ليساسفة 2 إلى ساحة حرب حيث تجمهر العشرات من المواطنين، لم تفرقهم سوى القوات الأمنية التي قامت بإنزال بالمنطقة، واعتقلت الشاب المتهم وحاولت فض التجمعات الكبيرة التي تسبب فيها الصراع.

عناصر الأمن اعتقلت أيضا عددا كبيرا من أفراد العائلتين بسبب مساهمتهم في تأجيج الصراع بين الطرفين، واستعمالهم للأسلحة البيضاء في الشجار الذي تحول إلى جريمة كبرى.