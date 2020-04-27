ولايات أمريكية أخرى تستعد لفتح الاقتصاد

المناطق - الرياض

تستعد عدة ولايات أمريكية الأسبوع الجاري لرفع القيود المفروضة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد على الرغم من تحذيرات كثير من خبراء الصحة العامة.

وأكد خبراء الصحة أن زيادة التفاعل الإنساني يمكن أن تطلق موجة جديدة من حالات الإصابة بالمرض شديد العدوى.

وستنضم ولايات كولورادو ومسيسيبي ومينيسوتا ومونتانا وتينيسي إلى ولايات أخرى في تجربة إعادة فتح الاقتصاد في كل منها دون إجراء الفحوص، وفي ظل غياب البنية الأساسية اللازمة للحد من انتشار المرض، التي يقول خبراء الصحة إنها مطلوبة لمنع عودة الإصابات وتعريض الأرواح للخطر.

واتخذت جورجيا وأوكلاهوما وألاسكا خطوات لإعادة فتح اقتصاداتها بعد شهر من إجراءات الإغلاق التي أمرت بها الحكومة الأمريكية.

وتسببت القيود غير المسبوقة في أن يطلب عدد قياسي من الأمريكيين بلغ 26.5 مليون شخص إعانات بطالة منذ منتصف مارس.