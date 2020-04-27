شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن ولايات أمريكية أخرى تستعد لفتح الاقتصاد والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 2:49 صباحًا, 27 أبريل 2020 م
المناطق - الرياض
تستعد عدة ولايات أمريكية الأسبوع الجاري لرفع القيود المفروضة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد على الرغم من تحذيرات كثير من خبراء الصحة العامة.
وأكد خبراء الصحة أن زيادة التفاعل الإنساني يمكن أن تطلق موجة جديدة من حالات الإصابة بالمرض شديد العدوى.
وستنضم ولايات كولورادو ومسيسيبي ومينيسوتا ومونتانا وتينيسي إلى ولايات أخرى في تجربة إعادة فتح الاقتصاد في كل منها دون إجراء الفحوص، وفي ظل غياب البنية الأساسية اللازمة للحد من انتشار المرض، التي يقول خبراء الصحة إنها مطلوبة لمنع عودة الإصابات وتعريض الأرواح للخطر.
واتخذت جورجيا وأوكلاهوما وألاسكا خطوات لإعادة فتح اقتصاداتها بعد شهر من إجراءات الإغلاق التي أمرت بها الحكومة الأمريكية.
وتسببت القيود غير المسبوقة في أن يطلب عدد قياسي من الأمريكيين بلغ 26.5 مليون شخص إعانات بطالة منذ منتصف مارس.
كانت هذه تفاصيل خبر ولايات أمريكية أخرى تستعد لفتح الاقتصاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.