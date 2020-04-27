شكرا لقرائتكم خبر عن عمره 99 عامًا.. شفاء أكبر مصاب بكورونا في الجزائر ووفاة ابنه والان نبدء بالتفاصيل
وقال محمد العايب، مدير الصحة بولاية البويرة التي تقع على نحو مسافة 100 كيلومتر شرقي العاصمة الجزائرية، إن مسعود البالغ من العمر 99 عاما، وهو أكبر الأشخاص سنا مصاب بفيروس كورونا في الجزائر، تماثل للشفاء وغادر مشفى البويرة أمس الأحد.
وأضاف العايب في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية الرسمية: "إسماعيل (45 عاما)، ابن مسعود، تماثل أيضا للشفاء من هذا الفيروس الخطير، في حين توفي ابنه البكر عبد السلام، الذي كان يعاني من مرض مزمن، وهذا نتيجة الاصابة بالفيروس".
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