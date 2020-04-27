شكرا لقرائتكم خبر عن «ترامب» يكذب تقارير إقالة وزير الصحة: يؤدي عملاً ممتازًا والان نبدء بالتفاصيل
وأضاف "ترامب" على "تويتر": " التقارير التي قالت إنني سأقيل وزير الصحة أليكس أزار أنباء كاذبة.. أليكس يؤدي عملا ممتازا".
وكانت صحيفتا وول ستريت جورنال وبوليتيكو قد ذكرتا يوم السبت، أن إدارة ترامب تفكر في تغيير "أزار" بسبب أخطاء في طريقة معالجة جائحة فيروس كورونا.
وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن ستة أشخاص على دراية بالمناقشات إن خيبة الأمل في "أزار" تزيد لكن الإدارة تحجم عن إجراء تغييرات كبيرة في الوقت الذي تسعى فيه البلاد لوقف الفيروس الذي أودى بحياة أكثر من 53 ألف شخص في الولايات المتحدة وأصاب نحو مليون آخرين.
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