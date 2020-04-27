شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الحشد الشعبي يعيق تشكيل حكومة عراقية بأوامر طهران والان نبدء بالتفاصيل

أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، أن الحشد الشعبي سيستمر في دعم مسيرة إستراتيجية الدفاع «مشروع الخميني»، وشدد على أن الحشد الشعبي سيبقى ملتزمًا بثوابت المشروع ومحور المقاومة، يأتي هذا التصريح قبل يوم واحد من اجتماع الفياض برئيس الحكومة المكلف مصطفى الكاظمي، مساء السبت، وذكرت مصادر إعلامية أن الفياض أبلغ الكاظمي رفضه لجميع الوزراء الذين اختارهم الكاظمي، ما يعني بحسب مراقبين أن إيران أعاقت مرة جديدة تشكيل حكومة عراقية ويبدو أنها تسعى للفراغ لتتمكن ميليشياتها من السيطرة على ما تبقى من الدولة.

تفاصيل الاجتماع

ونقلت شبكة أخبار العراق عن مصدر سياسي، أمس، تفاصيل الاجتماع الذي عُقد مع رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي. وقال المصدر إن «الاجتماع الذي عُقد في منزل هادي العامري مع المكلف مصطفى الكاظمي انتهى برفض جميع أسماء كابينته، وسيتم استبدالها، مع تغيير بعض الاستحقاق بين الكتل السياسية».

وأكد مصدر سياسي أن الكتل السياسية الشيعية اجتمعت مع رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي لبحث الكابينة الحكومية المرتقبة. وقال المصدر إن الكتل الشيعية عقدت اجتماعًا مع رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي لبحث التشكيلة الحكومية، وذلك بحضور أغلب القادة السياسيين في منزل رئيس تحالف الفتح، هادي العامري.

الكتل السنية

Advertisements

من جانب آخر، أوضح الكاتب والباحث العراقي غيث التميمي لـ«اليوم»، أن النفوذ الإيراني داخل الكتل السياسية السنية وحتى المناطق السنية بدأ يتسع مع تفكك القوى السياسية السنية، وعدم وجود إستراتيجية تجمع تلك القوى، كما أنه لا يوجد راعٍ إقليمي ودولي محدد معني بالمشروع السني بالعراق، وأكد أن الانسحاب الأمريكي له دور أيضًا في هذا التوسع، مما أدى إلى لجوء العديد من القادة السياسيين السنيين إلى تكوين علاقات مع إيران، عن طريق تشكيل حشد سني أو مجاميع مسلحة مرتبطة بميليشيات إيرانية والحرس الثوري، وتم تجنيد عشائر وشخصيات كثيرة في هذا الاتجاه.

وأوضح التميمي أن المستوى السياسي السني أيضًا تأثر بالنفوذ الإيراني، موضحًا أن هناك تشجيعًا من الجانب الإيراني على تكوين علاقات معها، والبحث عن مصالحها، وأشار إلى أنهم وفروا لهم غطاء سياسيًا وماليًا، وأسقطوا عنهم الكثير من المشاكل القضائية والقانونية، وأشار إلى النموذج الأبرز على ذلك، وهو محافظ صلاح الدين السابق، المتهم بالكثير من قضايا الفساد، ولكن بسبب تعاونه مع الحرس الثوري والإيرانيين تم إعفاؤه من كل التهم الموجهة له، ودعمه ليكون أحد القادة الأساسيين للكتل السياسية السنية، ومساعدته على التزوير بالانتخابات، وهذا نموذج تقابله أيضًا نماذج أخرى.

قطر وتركيا

وأشار التميمي إلى وجود كتل سياسية عراقية مرتبطة بقطر وتركيا ومتعاونين بشكل كبير مع الإيرانيين، ويسعون لتشكيل كيان سني داعم ومنتمٍ للمحور الإيراني، مشيرًا إلى أن ذلك أحد الأمور التي خططت لها إيران بعد أن خسرت كثيرًا في المناطق الشيعية.

وأكمل التميمي حديثه قائلًا: إن التأثير الإيراني على المستوى السياسي تراجع بشكل كبير جدًا، ولكن على المستوى الأمني يزداد يومًا بعد يوم، مما يشي بأن المشروع الإيراني فشل كمشروع عقائدي، واتجه لقوة البنادق والقناصة، وأضاف: إن الكتل السياسية الفاسدة والميليشيات العقائدية المتطرفة هي من تحمي المشروع الإيراني.