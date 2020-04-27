المعارك تشتعل بين ميليشيات طرابلس.. وحلف أردوغان يتصدع

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الإخواني بشاغا
الاشتباكات كانت بين ميليشيات «الردع» و«ثوار طرابلس» في حي زاوية الدهماني بالعاصمة، استخدمت فيها الأسلحة بعد إلقاء قوات «الردع» القبض على قياديين في «ثوار طرابلس» بتعليمات من وزير داخلية الوفاق فتحي بشاغا المحسوب على «ميليشيات مصراتة» التي تمثل التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية في ليبيا.
ولا يحظى بشاغا بقبول لدى قيادات ميليشيات «ثوار طرابلس» والنواصي حيث وجّه لهم اتهامات بالفساد واستغلال النفوذ والابتزاز والتآمر ضد وزارة الداخلية واختراق جهاز المخابرات واستخدامه ضد مؤسسات الدولة، كما هدد بملاحقتهم قضائيًا، وهو ما دفع قيادات ثوار طرابلس للتهديد بالانسحاب من محاور القتال في العاصمة خصوصًا محور عين زارة في حال عدم الإفراج عن القياديين ناصوفي ومصباح.
السيطرة على طرابلس
ويرى الباحث في الشؤون الليبية محمد فتحي الشريف أن تنظيم الإخوان الإرهابي يسعى للانفراد بالسيطرة على الموقف في طرابلس بعد تنامي نفوذ عدد من الميليشيات الأخرى، مؤكدًا أن تعليمات صدرت من قيادات التنظيم الإخواني بضرورة تصفية وتفكيك كافة التنظيمات الأخرى المحسوبة على حكومة الوفاق غير الشرعية، لافتًا إلى أن ذلك يتم بالتنسيق بين «الإخوان» والمخابرات التركية تمهيدًا للدفع ببديل لرئيس الوفاق فايز السراج الذي فقد سيطرته على قيادات الميليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية والمتطرفة في العاصمة الليببة.
وانتقد الشريف البيان الأخير الصادر عن خارجية الوفاق، والذي اتهمت فيه قوات الجيش الوطني الليبي باستخدام غازات سامة في الاشتباكات بمحاور العاصمة طرابلس، مؤكدًا التزام الجيش بالهدنة والجوانب الإنسانية لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، فيما ترتكب ميليشيات الوفاق المدعومة من أردوغان كافة أشكال انتهاكات حقوق الإنسان.
طائرة تركية
على صعيد متصل، أفادت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الوطني الليبي، أمس، بأن منصات الدفاع الجوي أسقطت طائرة تركية مسيرة في منطقة الهيشة الجديدة شرق مصراتة. وأوضحت الشعبة أن الطائرة المسيّرة التي تم إسقاطها حاولت استهداف تمركزات لقوات الجيش في الهيشة الجديدة.
فيما أصدر مشايخ وأعيان وشباب قبائل مصراتة بيانًا، طالبوا فيه بإنهاء ما سمّي بالاتفاق السياسي في الصخيرات، مؤكدين أنه السبب في جر ليبيا إلى الفوضى والإرهاب وإهدار مقدرات البلاد من الأموال والإمكانات، وأعلنوا تفويض القوات المسلحة الليبية لإدارة شؤون البلاد في هذه المرحلة الانتقالية لتهيئة الظروف والمعطيات الملائمة الضرورية لاستئناف المسار الديمقراطي بعد الانتهاء من إعداد دستور واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم انتخابات عامة في البلاد.
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