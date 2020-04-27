شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تسجل 10 إصابات جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت تونس عشر إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصح العدد الإجمالي للمصابين 949 حالة مؤكدة من بين 20818 تحليلًا إجماليًا، ودون الإشارة إلى وفيات جديدة ليستقر العدد عند 38 حالة وفاة. وأفاد بيان لوزارة الصحة التونسية أمس، أن الكشف عن الإصابات الجديدة جاءت إثر القيام بـ 410 تحليلاً مخبريًا، لافًتا إلى أن تونس العاصمة تتصدر المركز الأول من حيث عدد الإصابات بـ 205 حالات.

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