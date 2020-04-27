شكرا لقرائتكم خبر عن لبنانيون يقطعون الطرق احتجاجًا على تدهور الاقتصاد والان نبدء بالتفاصيل

أغلق عشرات الأشخاص في مناطق متفرقة بأنحاء لبنان، أمس الأحد، الطرق بحرق إطارات السيارات احتجاجًا على أزمة التدهور الاقتصادي في البلاد، في تحد لحالة الإغلاق التي تشهدها البلاد بسبب فيروس كورونا وذكر شهود أن المتظاهرين قطعوا الطرق الرئيسية المؤدية إلى جنوبي وشمالي وشرقي لبنان. وقال متظاهر لمحطة تلفزيون لبنانية في بلدة جل الديب شمال بيروت: "سنقطع الطرق وسنحتج بداية من الآن على الرغم من فيروس كورونا". وأوضح متظاهر آخر قائلا: "الناس يتضورون جوعا. لم يعد بإمكانهم البقاء في منازلهم". Advertisements ونزل العشرات من جنود الجيش إلى الشوارع في محاولة لفتح الطرقات وإبقاء الناس داخل منازلهم. وفي تحد للاغلاق، دعا المتظاهرون المواطنين للنزول إلى الشوارع اليوم الاثنين للتعبير عن الغضب. ويشهد لبنان أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية 1990-1975، مما دفع البنوك إلى فرض قيود على الليرة اللبنانية والسحوبات الدولارية.

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