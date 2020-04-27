شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا: 928 ألف إصابة ووفاة 52 ألفًا بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أمس الأحد، أن 928619 شخصا أصيبوا بفيروس كورونا المستجد بزيادة 32853 عن الإحصاء السابق. وقالت إن عدد حالات الوفاة ارتفع 2020 إلى 52459 حالة. ولا تعكس الأرقام بالضرورة الإحصائيات التي تعلنها كل ولاية على حدة.

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