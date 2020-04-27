الجيش الليبي: سنحسم معركة ترهونة خلال رمضان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 أبريل 2020

أعلن الجيش الليبي، الأحد، عن تحقيق تقدم جديد في محاور العاصمة طرابلس، مؤكدًا أنه سيحسم معركة ترهونة قبل نهاية شهر رمضان.



وقال مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش خالد المحجوب، لـ"إرم نيوز"، إن "قوات الجيش أوقعت 400 قتيل وجريح في صفوف المرتزقة السوريين الموالين لتركيا".

وشدد على أن"اليومين القادمين سيشهدان عمليات كبرى ومفاجآت سارة في معركة ترهونة"، وصولًا إلى تحرير طرابلس.

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وفي رده على دعوة الاتحاد الأوروبي لإعلان هدنة إنسانية، أفاد بأن"الجيش يدعم أي هدنة إنسانية، لكن الطرف الآخر (حكومة الوفاق)، كونها مجموعة من الميليشيات وليست مؤسسة عسكرية قائمة، لم تلتزم بالهدنة التي أعلنتها سابقًا، بل استغلتها لترويع المواطنين وجلب المزيد من المرتزقة والطائرات التركية المسيّرة".

وأشار المحجوب إلى أن"الجيش لا يمانع في إعلان الهدنة والالتزام بها، لكن لابد أن تلتزم بها حكومة الوفاق".

وكان وزراء خارجية: ألمانيا، وفرنسا، وإيطاليا، ومفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، وجهوا، السبت، دعوة إلى طرفي النزاع في ليبيا لإقرار هدنة إنسانية، واستئناف محادثات السلام.

وقالوا، في بيان مشترك:"ندعو جميع الأطراف الليبية إلى استلهام روح شهر رمضان المبارك، واستئناف المحادثات في سبيل وقف حقيقي لإطلاق النار".