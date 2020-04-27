سلطات أميركا تجدد استثناء يسمح للعراق باستيراد الكهرباء من إيران

أعلن مسؤول ب​وزارة الخارجية الأميركية​، أن ​الولايات المتحدة​ جددت استثناء يسمح للعراق باستيراد ​الكهرباء​ من ​إيران​، مؤكداً أن ​واشنطن​ ستعيد تقييم إمكانية تجديد الاستثناء مرة أخرى فور تشكيل "حكومة ذات مصداقية" في ​العراق​.

واعتبر المسؤول مشيرا إلى ​وزير الخارجية​ مايك بومبيو: "وزير الخارجية منح هذا التمديد القصير لإتاحة الوقت أمام تشكيل حكومة ذات مصداقية"، موضحا أن هذا الاستثناء سينتهي أجله في 26 مايو المقبل"، فيما كانت الاستثناءات في السابق تمنح لمدة ثلاثة أشهر.

وفي وقت سابق من يوم الأحد، دعا ​الرئيس العراقي​ ​برهم صالح​، الكتل السياسية لحسم ملف تشكيل حكومة جديدة "تراعي حقوق جميع مكونات الشعب العراقي".