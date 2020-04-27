ترامب: من يعرفني يقول إنني أكثر رؤساء أميركا نشاطا

اعتبر الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن من "يعرفونه ويعرفون تاريخ ​الولايات المتحدة​، يؤكدون أنه أكثر رؤساء البلاد نشاطا، وما قمت به في 3 سنوات ونصف، يفوق ما قام به أي رئيس سابق في تاريخ ​أميركا​، ولكن وسائل الإعلام المزيفة، تكره هذه الحقيقة".

ولفت ترامب الى انه "يعمل من الصباح الباكر حتى ساعات متأخرة من الليل، ولم يترك ​البيت الأبيض​ على مدى شهور إلا لإطلاق ​السفينة​ "كمفورت" المستشفى العائم الخاص بعلاج مصابي ​كورونا​، ويواصل العمل من أجل إبرام الاتفاقيات التجارية، وإعادة بناء ​الجيش​، وفي النهاية نجد قصة مزيفة في صحيفة ​نيويورك تايمز​ تتحدث عن جدول عملي وعاداتي في تناول الطعام".

