اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن من "يعرفونه ويعرفون تاريخ الولايات المتحدة، يؤكدون أنه أكثر رؤساء البلاد نشاطا، وما قمت به في 3 سنوات ونصف، يفوق ما قام به أي رئيس سابق في تاريخ أميركا، ولكن وسائل الإعلام المزيفة، تكره هذه الحقيقة".
ولفت ترامب الى انه "يعمل من الصباح الباكر حتى ساعات متأخرة من الليل، ولم يترك البيت الأبيض على مدى شهور إلا لإطلاق السفينة "كمفورت" المستشفى العائم الخاص بعلاج مصابي كورونا، ويواصل العمل من أجل إبرام الاتفاقيات التجارية، وإعادة بناء الجيش، وفي النهاية نجد قصة مزيفة في صحيفة نيويورك تايمز تتحدث عن جدول عملي وعاداتي في تناول الطعام".
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب: من يعرفني يقول إنني أكثر رؤساء أميركا نشاطا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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