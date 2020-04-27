بيل غيتس: إطلاق إنتاج اللقاح المحتمل ضد كورونا سيكون ممكنا بأفضل حال بعد عام

اعتبر الملياردير الأميركي مؤسس شركة "Microsoft" للتكنولوجيا ​بيل غيتس​، أن "إطلاق إنتاج اللقاح المحتمل ضد عدوى "COVID-19"، سيكون ممكناً في أفضل حال بعد عام، لكن المدة الفعلية عامان، فمن الصعب جدا تضييق هذه الحدود الزمنية، وفي حال تطورت الأحدث بشكل مثالي سنصل إلى النطاق الإنتاجي في غضون عام واحد".

وأشار غيتس إلى "وجود مئات المشاريع الخاصة بتطوير اللقاح"، داعياً إلى "اختيار الابتكارات الأكثر موثوقية والعثور على أموال ضرورية لتطويرها وترتيب إنتاجها بشكل متزامن"، مشدداً على أنه "لا مفر من اختبار اللقاح على 3 مرحل للحصول على ترخيص له"، موضحاً أن "التقديرات التي تقول إنه يمكن بدء إنتاج المصل غير واقعية".