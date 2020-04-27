أعتبر رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق ​وئام وهاب​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ان "​الأزمة​ المالية – الإقتصادية - الإجتماعية ستزداد مهما اتخذنا من إجراءات، ولكن نحذر من أن يحاول البعض إستغلال الأزمة للدخول في مغامرات أمنية أو فوضى أمنية عندها سيتم حسم الأمور بالقوة".

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كانت هذه تفاصيل خبر وهاب: نحذر مستغلي الأزمة للدخول في مغامرات أمنية من أن الأمور ستحسم عندها بقوة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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