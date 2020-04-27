قطع طريق قب الياس - ضهر البيدر بالاطارات المشتعلة

قطع عدد من الشبان طريق ​قب الياس​ - ​ضهر البيدر​ بالاطارات المشتعلة احتجاحاً على ​الغلاء المعيشي​ وارتفاع ​سعر الدولار​ ووصوله الى 4300 ليرة. إضغط للمزيد

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